De winnaar van de eersterondewedstrijd Fola Esch uit Luxemburg tegen FC Prishtina (Kosovo) of Europa FC (Gibraltar) (zij spelen nog een extra voorronde) wordt de eerste tegenstrever van KRC Genk in de Europa League.

De heenwedstrijd van de tweede ronde wordt op donderdag 26 juli afgewerkt in Genk, de return staat één week later op 2 augustus gepland in.