Weeral feest bij Brits koningshuis, want op deze datum wordt prins Louis gedoopt

Het kan niet op bij het Britse koningshuis dit jaar. Na de geboorte van prins Louis en het huwelijk van prins Harry met Meghan Markle mogen ze zich nu opmaken voor het doopsel van datzelfde prinsje. De datum daarvoor werd zonet bekend gemaakt door Kensington Palace.

Prins Louis kwam op 23 april ter wereld en geheel in lijn van de Britse koninklijke traditie zal hij zo'n drie maanden later gedoopt worden. Daarvoor werd nu een datum geprikt: maandag 9 juli. Het evenement zal plaatsvinden in de Chapel Royal van St. James Palace in Londen, waar ook zijn broertje George boven de doopvont werd gehouden. Zusje Charlotte werd dan weer gedoopt in de St. Mary Magdalene Church in Sandringham.

Het is de aartsbisschop van Canterbury die alles in goede banen zal leiden. Het jongetje, dat vijfde in lijn is voor de troon, zal in hetzelfde crèmekleurige kleedje gestopt worden als zijn broer en zus bij hun doopsel. De dienst zal ongeveer een halfuur duren en gebeurt in gesloten kring, verwacht wordt dat zeker prins Harry en Meghan Markle van de partij zullen zijn.