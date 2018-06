Dilsen-Stokkem -

Onder grote belangstelling is vandaag de nieuwe brug gehesen aan hotel Beau Sejour in Lanklaar bij Dilsen-Stokkem. De oude was versleten door betonrot. "De Vlaamse Waterweg heeft in de aanbouw respect voor het verleden," klinkt het. De plannen werden dan ook getekend samen met de lokale erfgoedcel. "Want," zoals men er zegt, "Lanklaar gaat verloren zonder brug".