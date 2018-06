Als het eens wat anders mag zijn: vijf gezonde en hippe alternatieven voor de moestuin

Wie een moestuin heeft, een moestuinbak of zelfs maar een bloempot met wat tuinkruiden zal in deze periode vaak kunnen oogsten. En eerlijk: er is niets zo fijn als groenten, kruiden of bessen uit eigen tuin uit het vuistje te eten of te verwerken in gerechtjes. Maar wil u wel eens variëren, moet het niet altijd sla, tomaten, frambozen of peterselie zijn? Dan hebben wij hier vijf tips voor gezonde én hippe alternatieven.