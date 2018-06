Topmodel Bella Hadid even in Antwerpen: “Dit is mijn favoriete station ter wereld”

Het Amerikaanse topmodel Bella Hadid heeft haar Belgische fans gek gemaakt met een foto op haar Instagrampagina. De brunette, die zowat in alle grote modeshows meeloopt, deelde een kiekje vanuit Antwerpen Centraal.

“Een theetje en wat tijd voor mezelf in mijn favoriete treinstation”, schreef ze minder dan een uurtje geleden bij een foto van de sporen op de benedenverdieping van Antwerpen Centraal. Op haar foto is ook het bekende dak van het station zichtbaar.

Haar Belgische fans reageren door het dolle heen. Op Instagram en Twitter laten ze blijken dat ze aangenaam verrast zijn omdat het wereldberoemde model, dat eerder een relatie had met The Weeknd, in Antwerpen is. Velen vinden het zo fantastisch dat ze zelfs een tikkeltje hysterisch worden.

ze had belgische trein op haar story gepost en paar minuten later foto in antwerpen centraal. maar ze is nu waarschijnlijk al met de thalys onderweg naar Parijs DENK IK — ipek (@ipekaltun) 20 juni 2018

BELLA HADID IS IN ANTWERPEN CENTRAAL. IK HUIL MET MIJN HART. — ipek (@ipekaltun) 20 juni 2018

BELLA HADID IS IN ANTWERPEN — Honey Princess ?? (@grxsss) 20 juni 2018

Wat Bella Hadid in Antwerpen komt doen, is niet duidelijk. Sommigen vermoeden dat de stad een tussenstop was en ze inmiddels al op de Thalys zit richting Parijs. De kans bestaat ook dat ze een bezoekje bracht aan haar oma, zoals Bella haar grootmoeder noemt in een filmpje op haar Instagram Stories. De zusjes Hadid hebben immers Nederlandse roots, wat op een treinrit tussen Nederland en Antwerpen kan duiden. Of heeft ze misschien een winkeltripje gepland, want ze is duidelijk dol op Belgische mode.