Victoria Beckham heeft een nieuwe baas

Paulo Riva is de nieuwe CEO van Victoria Beckham Ltd., zoals het modelabel van Victoria Beckham officieel heet. Dat heeft de Britse modeontwerpster zelf bekengemaakt in een statement. "Ik kijk er enorm naar uit om met hem samen te werken", klinkt het.

Victoria Beckham mag dan wel de stichter en creatief directeur zijn bij haar gelijknamige modelabel, achter de schermen worden de touwtjes in handen genomen door een CEO. Die functie werd tot vorig jaar ingevuld door Zach Duane, maar sindsdien werd naar een vervanger gezocht en die is nu gevonden in de figuur van Paulo Riva. Riva werkt al 16 jaar aan de top van de modewereld en was onder meer aan de slag bij Valentino, Salvatore Ferragamo en meest recent nog bij Diane von Furstenberg.

"ik kijk er enorm naar uit om met hem samen te werken", zegt Victoria Beckham in een mededeling. "Zijn komst volgt op de samenwerking met NEO en de aantredding van Ralph Toledano, die in de lente onze nieuwe voorzitter werd. Hij versterkt het team in een periode waarin we ons tweede decennium ingaan en zijn weelde aan ervaring, drive en creativiteit zal ons fundamenteel helpen om de expansie van ons wereldwijd merk voort te zetten."