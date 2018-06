Ex-Miss België veroordeeld voor overdreven snelheid

De Brugse politierechter heeft Cilou Annys (27) veroordeeld tot 15 dagen rijverbod en een geldboete van 560 euro, waarvan de helft met uitstel. De voormalige Miss België moest zich verantwoorden voor een forse snelheidsovertreding.

Annys werd op 25 juni 2017 in Brugge geflitst aan een snelheid van 116 kilometer per uur. Op die plaats bedraagt 70 kilometer per uur de toegelaten maximumsnelheid. De Brugse zei aan de politie dat ze haast had, omdat de vader van haar vriend net uit een coma ontwaakt was.

De verdediging legde uit dat de voormalige Miss België haar rijbewijs nodig heeft voor haar babyspeciaalzaak en voor modellenwerk. Daarom vroeg meester Jan Ferlin om een voorwaardelijk rijverbod. Annys zelf drukte op de zitting haar spijt uit over de inbreuk. “Ik apprecieer uw persoonlijke aanwezigheid, maar zorg wel dat je niet meer moet terugkomen”, zei de politierechter.