Net als Beyoncé: wie hip wil zijn, draagt een roze kostuum

Als Beyoncé iets draagt, is de kans groot dat het een trend wordt. Maar in de video van ‘Apeshit’ pakte Queen B het anders aan. Ze volgde zelf dé mode van 2018 en verschijnt in een roze pak. Door die keuze wordt het bontgekleurde powersuit vast nog populairder dan het al was.

Het Italiaanse modehuis Gucci heeft een roze pak in de zomercollectie, actrice Salma Hayek koos vorig jaar al voor een roze kostuum en volgende zomer sijpelt de hype door in de mannenmode. Dat bewees Versace onlangs op de mannenmodeweek in Milaan. Beyoncé, die zowaar de belichaming is van girl power, doet mee aan de hype. In haar nieuwste video, naast echtgenoot Jay Z en voor de Mona Lisa, draagt ze een pak in roze zijde met bijpassend rood riempje van de Britse designer Peter Pilotto.

Salma Hayek in september 2017

Het roze pak à la Gucci

Populair roze

Hoewel Beyoncé bekendstaat om haar dure smaak - haar tourgarderobe bestaat uit Gucci en Balmain! - hangen roze suits ook in de ketens. Fans van de look die nog een beetje plaats hebben in hun kast, kunnen onder meer een ensemble kopen bij de Britse webwinkel Topshop voor 110 euro. Daar is het zogenaamde pink double breasted suit een bestseller volgens merkdirector Anthony Cuthbertson. Dat zegt hij in een reactie aan The Guardian. Bij online modeplatform Lyst is de zoekopdracht naar roze kostuums de voorbije drie maanden dan weer met 69 procent gestegen.

Een model in het Topshop-ontwerp van 110 euro.

Door de decennia heen hebben pakken voor dames een lange, niet altijd even makkelijke weg afgelegd. In 1966 veroorzaakte Yves Saint Laurent controverse met zijn sexy interpretatie van het kostuum, Le Smoking genaamd. Het was bedoeld als revolutionair alternatief voor de little black dress, maar de modepers was in het begin allesbehalve enthousiast. Teleurgesteld zelfs. In bepaalde hotels en restaurants waren vrouwen in een pak niet eens welkom.

Zara, kostuum 1 en 2: 119,90 en 99,90. Mango, kostuum 3: 69,98 euro

Om je mannetje te staan

In de jaren zeventig leken powersuits voor vrouwen er eindelijk door te komen. Het broekpak werd zels een symbool voor dames die serieus wilden genomen worden in een door mannen gedomineerde zakenwereld. Velen vonden het damespak echter een afgeleide van een mannenkostuum en dus een bewijs van na-aperij. Toch waren dames en modeontwerpers niet meer te stoppen en werd er volop geëxperimenteerd met verschillende snits. Toen de eighties aanbraken, hadden de meesten de trend omarmd. Vogue kondigde in de jaren negentig het einde van het power dressing tijdperk aan, dertig jaar later is de revival aangebroken. Zo je maar dat alles in modeland op een bepaald moment toch terugkomt.

Versace heeft een roze pak voor mannen in de zomercollectie van 2019

