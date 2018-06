John Cleese verontschuldigt zich (een beetje) bij Hasselaren

Hasselt - John Cleese (78), de Britse komiek, deed zondag heel wat stof opwaaien met een tweet over het Hasseltse publiek bij zijn show ‘The Last Time To See Me Before I Die’. Nu biedt de komiek zijn verontschuldigingen aan voor zijn belediging. Of dat deed hij toch voor een deel.

Op 30 mei stond Cleese met zijn show in het Ethias Theater in Hasselt en daar had hij op sociale media heel wat over te zeggen. Hij noemde de Hasselaren zijn slechtste publiek uit alle 35 shows die hij gespeeld had. “Het slechtste publiek: die luie, dikke, bierdoordrenkte pseudo-Franse Belgische rotzakken in Hasselt. Het was alsof ik Moby Dick voorlas aan nomaden”, zo stond te lezen op sociale media.

Cleese plaatste woensdag opnieuw een bericht op Twitter, ditmaal met verontschuldigingen voor de Hasselaren die in het publiek zaten. Of dat doet de eerste zin van het bericht toch uitschijnen. De komiek corrigeert immers gewoon zijn vorige tweet, maar vindt het Hasseltse publiek blijkbaar nog steeds even slecht.

“Een verontschuldiging voor de inwoners van Hasselt. Het was fout van mij om hen te omschrijven als pseudo-Frans. Ze zijn natuurlijk pseudo-Nederlands.”