Federale politie waarschuwt: “Er worden valse boetes rondgestuurd in onze naam”

Er circuleren opnieuw een heleboel valse e-mails waarin staat dat u een achterstallige boete moet betalen. Die mails lijken van de federale politie afkomstig te zijn, maar dat klopt niet. “Ze zien er steeds professioneler uit”, aldus de politie. “Maar het gaat om pogingen tot oplichting. Ga er niet op in.”

De mails kunnen er soms een beetje anders uitzien, maar de werkwijze van de oplichters blijft hetzelfde. Telkens wordt voorgesteld om met een min of meer anonieme betaalmethode zoals Bitcoins, 3G Payment of Ukash te betalen. “Wij versturen dit soort mails niet”, luidt het bij de federale politie. “Klik in geen geval op de links (mogelijkheid tot virussen) en betaal zeker niet.”

Hoe herken je een valse boete:

- Er is geen vermelding van de nummerplaat, noch de gegevens van de eigenaar van de nummerplaat.

- De exacte locatie van de overtreding wordt niet aangegeven.

- Het e-mailadres bevat een spelfout of is compleet uit de lucht gegrepen (bijvoorbeeld federalebelguim@politician.com).

- Betalen kan enkel via een pre-paid kaartensysteem.

Een voorbeeld van een valse e-mail. Foto: federale politie

Wie dergelijke mails ontvangt, kan dat melden via verdacht@safeonweb.be.