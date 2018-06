Prins Laurent wil N-VA-Kamerlid aanklagen voor laster

Prins Laurent dreigt ermee om N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge aan te klagen voor laster. Buysrogge had onlangs gezegd dat het officiële activiteitenverslag van de prins onvolledig was. De prins eist daarvoor excuses tegen morgen (donderdag). Komen die er niet, dan volgt een klacht voor laster en een eis tot schadevergoeding. Buysrogge zelf zegt dat hij “niet onder de indruk” is van de demarche van de prins.

N-VA-parlementslid Peter Buysrogge zei in mei dat prins Laurent een vals verslag had ingediend over zijn activiteiten in 2017. De prins liet al verstaan dat hij zwaar aan die beschuldiging tilde en liet zijn raadsmannen eventuele juridische stappen onderzoeken.

Archiefbeeld: Peter Buysrogge. Foto: BELGAIMAGE

Nu heeft de prins een brief gestuurd naar Buysrogge. Daarin dreigt hij ermee om het N-VA-Kamerlid aan te klagen voor laster omdat zijn imago besmeurd zou worden. De excuses moeten er komen voor 21 juni en ze moeten bovendien gebeuren in “oprechte, duidelijke en onmiskenbare bewoordingen”.

“Ik laat me niet onder druk zetten”

“Dit dreigement maakt op mij geen enkele indruk”, reageert Buysrogge. “De tijd dat de koninklijke familie parlementsleden onder druk kon zetten, ligt gelukkig al geruime tijd achter ons. Het is 2018 en niet 1918. Het is mijn taak parlementaire controle uit te oefenen en ik laat mij zeker niet onder druk zetten”, zegt de N-VA’er.

Buysrogge blijft ook bij zijn eerdere claim. “Het jaarverslag van prins Laurent was onvolledig, het veelbesproken bezoek aan de Chinese ambassade werd niet eens vermeld. Nochtans heeft de prins toch nooit betwist dat hij daar was. Waarom stond dit dan niet in het activiteitenverslag, maar zijn bezoek aan de Beroepsvereniging voor Frituuruitbaters wel? De prins wil zo graag als een gewone burger behandeld worden, maar verliest daarbij blijkbaar uit het oog dat die zijn aangiftes wel correct moet invullen”, stelt Buysrogge.