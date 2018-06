Khloé Kardashian maakt zich boos: "Ik volg helemaal geen belachelijk dieet"

Khloé Kardashian beviel twee maanden geleden van dochtertje True en is er ondertussen in geslaagd enkele van de overtollige kilo's kwijt te spelen. Te veel en te snel, vinden echter enkele van haar volgers. Maar de realityster pikt die kritiek niet langer en bijt dan ook van zich af op Twitter. "Ik volg helemaal geen belachelijk dieet", klinkt het.

Op 12 april beviel Khloé Kardashian van dochtertje True en sindsdien deelt ze op sociale media met de regelmaat van de klok foto's van zichzelf in de fitness, waar ze hard traint om weer op haar normale gewicht te komen. Sommige van haar fans en volgers vinden echter dat de kilo's er te snel afvliegen en zijn dan ook van mening dat ze wel een absurd dieet moet volgen. Maar daar is niets van aan, reageert de realityster nu op de geruchten op Twitter.

"Ik vind het helemaal niet leuk als menzen zeggen dat ik in een korte tijdspanne heel veel gewicht ben verloren of als ze zeggen dat ik een belachelijk dieet volg", klinkt het. "Ik geloof in het maken van keuzes die je levensstijl veranderen als het op eten aankomt. Diëten is goed, maar het levert geen resultaten op lange termijn op. Ik geloof ook dat sporten ongelofelijk gezond is en door elk individu volgens eigen ritme beoefend moet worden. Er is geen 'one size fits all' als het over gezondheid en sporten gaat."

I truly dislike when people report I’ve lost a tremendous amount of weight in a short amount of time or when people claim I’m doing these ridiculous diets. It’s really setting the wrong tone. I believe in making lifestyle changes when it comes to my food. — Khloé (@khloekardashian) 19 juni 2018

Dieting is great but dieting doesn’t typically create long lasting results. I also believe that working out is so incredibly healthy and should be done to each individuals own rhythm of life. There’s no one size fits all when health and fitness. — Khloé (@khloekardashian) 19 juni 2018