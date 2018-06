Prins William en Kate Middleton missen de Royal Ascot, Meghan Markle breekt (alweer) een regeltje

Zoals gewoonlijk zakt de Britse koninklijke familie elk jaar in juni af naar de Royal Ascot, een paardenrace waarbij alles draait rond de paarden, zien en gezien worden. Onder meer Prins Harry, Meghan Markle en de Queen waren van de partij, maar van prins William en Kate Middleton was geen spoor te bekennen. Daar is een goede reden voor…

De hertog en hertogin van Sussex liepen naast Prins Charles en Camilla en ook de koningin en andere leden van de koninklijke familie zoals prinses Eugenie en prinses Beatrice waren aanwezig. De opvallendste afwezigen? Prins William en Kate Middleton. Neen, er zit geen haar in de boter. De reden dat ze er niet bij konden zijn, is heel simpel: de prins had moest voorrang geven aan een bezoek aan het belangrijke International Business Festival in Liverpool, waar hij verwacht werd voor een speech.

Prins William in Liverpool Foto: Photo News

Daarnaast is het ook niet echt een verrassing dat Kate Middleton niet in haar eentje kwam. Ze geniet momenteel nog steeds van haar zes maanden zwangerschapsverlof. Haar verschijning op het officiële evenement Trooping the Colour was eerder uitzonderlijk.

Kate Middleton tijdens Trooping the Colour Foto: EPA-EFE

Dat gaf Meghan Markle wel de kans om met alle aandacht te gaan lopen tijdens de Royal Ascot. Enerzijds omdat ze geen bombastische hoed droeg, iets waar het evenement nochtans om bekend staat. Ze viel ook op omdat ze (alweer) een regeltje brak. Leden van de koninklijke familie - behalve de Queen en haar man - zijn verplicht om een naamplaatje te dragen met hun titel erop.

Ook prins Harry droeg zijn naamplaatje Foto: Photo News

Iedereen speldde het op zijn of haar outfit, behalve Meghan op haar Givenchy-jurk. Een rebelse daad? Wellicht niet. Op beelden is te zien hoe ze het plaatje in haar handen houdt met haar clutch. De internationale pers suggereert dat ze misschien gewoon nog geen tijd had gevonden om het vast te maken.