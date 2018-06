”Hopelijk zorgt terugkeer Frankrijk op F1-kalender niet voor de zoveelste saaie race”

Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton hoopt dat de GP van Frankrijk niet weer zo’n saaie race oplevert zoals de races in Monaco en Canada.

Hamilton geeft aan dat hij niet weet wat hij van de terugkeer van de F1 naar Le Castellet moet verwachten, maar hij hoopt dat het geen saaie race wordt.

Kritiek van fans en rijders

Na twee relatief saaie races in Monaco en Canada kreeg de Formule 1 nogal wat kritiek te verduren van zowel de fans als de rijders. Fernando Alonso omschreef de GP van Monaco dit jaar als één van de saaiste races uit de geschiedenis van de sport. Sebastian Vettel deed de kritiek af als kortzichtig en maakte een vergelijking met het WK voetbal, waar de volgende weken ook heus wel eens een saaie match gespeeld zal worden.

Viervoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft eerder al eens kritiek geuit over de keuze voor Le Castellet als gastheer voor de GP van Frankrijk. Het is al geleden van 1990 dat er nog een F1-race gereden werd op het circuit, toen werd het afgelost door Magny Cours, dat de GP van Frankrijk tot 2008 mocht organiseren.

“Ik heb geen idee wat het zal brengen,” aldus Hamilton. “Zal het weer een saaie race worden of krijgen we dit keer een spannende race?”

“Zal het een race worden zoals in Baku? Ik zou het je niet kunnen vertellen, ik heb er geen idee van. Ik hoop voor Frankrijk dat het een goeie race wordt, dat hoop ik echt vanuit de grond van mijn hart.”

DRS als hulpmiddel

Om het inhalen te bevorderen werden aan sommige races extra DRS-zones toegevoegd dit jaar. De FIA wil voor 2019 de aerodynamica van de auto’s aanpakken zodat het weer gemakkelijker wordt om elkaar te volgen.

De GP van Canada heeft in het verleden meer dan eens spannende races opgeleverd, maar tijdens de laatste editie waren er nog minder positiewissels dan tijdens de GP van Monaco. Hamilton geeft aan dat het hem droef stemt om de negatieve reacties te horen.

“Ik heb die races niet gezien dus ik weet niet hoe jullie zich voelen. Ik heb gehoord dat er nog minder inhaalacties waren dan in Monaco en een paar van mijn vrienden vertelden me dat het spannendste deel van de race de crash in het begin was.”

“Dat is helemaal niet waar de Formule 1 voor staat en het is triest om zoiets te moeten horen want de sport heeft meer om het lijf dan dat,” besluit Hamilton.

Hamilton heeft nog nooit geracet op Le Castellet, de enige ervaring die de Brit heeft is het testwerk voor Pirelli dat hij vorig jaar afwerkte met zijn Mercedes.

