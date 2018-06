Echtelijke ruzie escaleert: man bedreigt vrouw en beweert explosieven te hebben

In Longeau (Luxemburg) is woensdagochtend een echtelijke ruzie ontaard, nadat een man en vrouw hun kinderen had afgezet op school. De man bedreigde zijn echtgenote, verschanste zich in hun huis en dreigde dat hij explosieven bij zich had. Uiteindelijk kon hij worden ingerekend. De straat werd afgesloten en de school geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan werd afgekondigd.

Een stel in de Zuid-Luxemburgse stad Longeau kreeg het woensdag rond 8.15 uur met elkaar aan de stok, nadat ze hun kinderen op school hadden afgezet. De situatie escaleerde, waarbij de man zijn vrouw bedreigde met een bijl, meldt L’Avenir. Hij verschanste zich vervolgens in hun huis in de Schmitstraat, vlakbij de school. Daar zou de man hebben gezegd dat hij explosieven bij zich had.

De politie kwam ter plaatse en DOVO werd ingeschakeld. De man kon uiteindelijk worden gearresteerd. Uit voorzorg werd er een veiligheidszone van 200 meter ingesteld rond het huis en werd de straat afgezet. In totaal werd een honderdtal mensen geëvacueerd. Ook de kinderen van de lagere school en de kleuterschool moesten geëvacueerd worden. Ze werden opgevangen door het plaatselijke OCMW.

De gemeente benadrukt dat de situatie onder controle is. De veiligheidszone blijft wel van kracht tot de ontmijningsdiensten ter plaatse zijn gekomen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de omwonenden naar huis kunnen terugkeren. De lokale school zal de rest van de dag gesloten blijven.