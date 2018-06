Wetenschappers hebben een manier gevonden om je avocado dubbel zo lang rijp te houden

Het Amerikaanse bedrijf Apeel Sciences heeft een eetbaar laagje ontwikkeld dat onder meer rond avocado's aangebracht kan worden en waardoor ze dubbel zo lang rijp blijven. Zo zal de zoektocht naar de perfect rijpe avocado in de toekomst misschien een minder hachelijke onderneming worden. Duimen maar.

Een perfect rijpe avocado vinden in de supermarkt is vaak een beetje zoeken naar een speld in een hooiberg, alle kneepjes in de vrucht ten spijt. Als je hem eindelijk uit zijn schil haalt, is die vaak toch nog te hard of vertoont die net al bruine plekken. Uiteindelijk belanden er zo heel wat in de vuilnisbak, en het is net daar dat Apeel Sciences iets aan wil doen. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelde daarom een doorzichtig en eetbaar maar smaakloos laagje dat rond de vrucht aangebracht kan worden.

"We creëren dankzij het laagje een geoptimaliseerd microklimaat dat de levensduur van de vrucht kan verdubbelen", zegt CEO James Rogers in een interview met The Guardian. "De gemiddelde avocado blijft maar twee à drie dagen goed, die van ons vier à zes dagen." Op termijn wil Rogers het systeem ook uitbreiden naar onder meer aardbeien, mango's, bananen, appels en asperges.

Topprioriteit

Avocado's werden echter als de topprioriteit beschouwd, net omdat ze best duur zijn en snel overrijp worden. "Iedereen heeft wel eens een avocado opengesneden en gemerkt dat die over tijd was", zegt Rogers. "Het is geen leuke ervaring als je net enkele euro's hebt uitgegeven voor iets dat dan meteen de vuilnisbak in vliegt." De avocado's met het laagje rond zijn voorlopig wel enkel verkrijgbaar in de VS.

