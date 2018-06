Eva Longoria bevallen van eerste kindje

De Amerikaanse actrice Eva Longoria (43) en haar man Jose Baston zijn de trotse ouders geworden van hun eerste kindje samen. Ze deelden het nieuws en meteen ook een eerste foto in magazine Hola!

Eva Longoria is afgelopen dinsdag in het Cedars-Sinai-ziekenhuis in Los Angeles bevallen van een gezonde zoon. Die kreeg de naam Santiago Enrique mee. “We zijn zo dankbaar voor deze prachtige zegen”, laat de ster weten.

Foto: IG

Voor Eva Longoria is het haar eerste kindje, haar man Jose heeft al drie kinderen uit een eerder huwelijk met de Mexicaanse actrice Natalia Esperón. “We hebben eigenlijk al drie kinderen. Ik heb drie stiefkinderen, dus het is niet echt nieuw”, zei de voormalige ‘Desperate Housewife’-actrice nog in het blad. “We genieten met volle teugen.”

Eva Longoria tijdens haar zwangerschap Foto: IG

Eva, die begin deze maand nog beelden van haar babyshower deelde via Instagram, trouwde in mei 2016 met Jose. Ze was eerder getrouwd met acteur Tyler Christopher (2002-2004) en basketballer Tony Parker (2007-2011). In december raakte bekend dat ze voor het eerst moeder zou worden.