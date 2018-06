Candice Swanepoel is bevallen van tweede kindje

In november liep het model nog mee in de Victoria's Secret-show. Foto: Isopix

Candice Swanepoel (29) heeft via Instagram Stories laten weten dat ze zopas is bevallen van haar tweede zoontje. Hoe het jongetje heet, is wel nog niet bekend geraakt. Het Zuid-Afrikaanse Victoria's Secret-model en de baby stellen het naar verluidt goed.

In 2016 verwelkomde Candice Swanepoel met haar partner Hermann Nicoli al een zoontje op de wereld, Anaca. Nu heeft het Victoria's Secret-model aangekondigd dat er nog eentje bij is gekomen. Eerder had ze al verklapt dat ze opnieuw een jongetje verwachtte.

Op Instagram Stories deelde ze een foto waarop het kindje haar vinger vasthoudt en er een stukje van zijn hoofdje te zien is. Daar voegde ze een hartje aan toe en de boodschap 'blessed' of 'gezegend'.