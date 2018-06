Cocktail van sport, culinair en cultuur in zomerse talkshow ‘Helden’

Borgloon - Op woensdag 27 juni gaat in Borgloon de zomerse talkshow ‘Helden’ door. Carl Berteele en Rick De Leeuw zijn de centrale gasten. Sport is de rode draad aangevuld met een sliertje culinair en cultuur. De organisatie en presentatie ligt in handen van Eric Dupain.

De talkshow ‘Helden’ gaat door op De Klappoel, in het hartje van Borgloon. “Het kader is prachtig. Een klein, charmant, warm openluchttheater gelegen achter het oude stadhuis” zegt Eric Dupain. “Laat dat meteen ook de achillespees van de show zijn. Alles valt of staat met het weer. Met de prachtige kapel van Nieuwland hebben we wel een regenlocatie achter de hand maar eerlijk, niets kan op tegen De Klappoel. Als we de weersvoorspellingen mogen geloven wordt het volgende week 28 graden en is de kans op regen uiterst miniem. Laat ons voor één keer de peilingen geloven.”

Een heuse talkshow in openlucht is een nieuw gegeven in Borgloon. “Begin dit jaar besloot ik om al mijn ervaring die ik opdeed in mijn vorige jobs te bundelen in mijn eigen zaak, De Broodplank. Een communicatiebureau in de breedste zin van het woord. De naam van mijn zaak prikkelde nogal wat mensen. Zo werd ik op een dag uitgenodigd op het stadhuis van Borgloon. De vraag was simpel: Kan jij iets voor ons organiseren? Stad Borgloon gaf mij carte blanche over concept en inhoud. Enkele uren later lag ‘Helden’ op tafel. Helden hebben altijd iets te vertellen, zijn regionaal, nationaal of internationaal. Helden hebben zelf ook helden. De rode lijn in mijn werk is het verhaal. Wanneer je een verhaal te vertellen hebt, dan luisteren mensen. Op die manier wil ik mijn klanten overtuigen van mijn soms eigenzinnige kijk op communicatie. Ik ben Stad Borgloon dankbaar voor de kans die ze me geven om ‘Helden’ voor hun te organiseren. Stad Borgloon wil met dit initiatief mensen samenbrengen en hen een leuke, ontspannende avond laten beleven. De inkom is gratis.”

De bezoekers van Helden mogen zich verwachten aan een avondvullend programma van twee uur. “Carl Berteele en Rick De Leeuw zijn mijn centrale gasten” zegt Eric Dupain. “Verder schuiven Jacky Mathijssen, Wouter Vrancken, Wilfried Nelissen, Raf Bleus en Peter Colemont mee aan tafel. Haspengouwse fruitdichter Geert Vanspauwen brengt een gedicht, hoe kan het ook anders, over Helden. De gasten hebben onderling nogal wat linken. Carl Berteele ging in 1993 voor het eerst naar de Tour. Het was het jaar dat Wilfried Nelissen de gele trui veroverde. Rick De Leeuw omschrijf ik als een creatieve duizendpoot. In mijn jeugdjaren was hij zelf één van mijn Helden als zanger van de Tröckener Kecks. Naast auteur, poëet, analist doet hij nog zoveel andere dingen. Deze week lanceerde hij een nieuw album. ‘Wij vieren’ is een geweldige track uit dat album. Verder is Rick gek van sport. Hij is een gepassioneerd fietser en weg van voetbal.”

Meteen zijn de twee headlines van het programma gekend: de Tour en het WK voetbal. “Maar we willen het breder trekken. Vandaar dat we met stroopmaker Raf Bleus en wijnboer Peter Colemont een culinair sausje over de gesprekken willen gieten. En als we dan toch bezig zijn mag cultuur niet ontbreken. De keuze voor Geert Vanspauwen, leerkracht Nederlands aan VIIO Borgloon, lag voor de hand. Sinds kort is hij de Haspengouwse fruitdichter. Zijn gedicht over Helden is zowel pakkend, innemend als boeiend. Wilfried Nelissen heeft mij destijds heel veel hoofdpijn en katers bezorgd. Café bij Rita in Heks was destijds mijn stamkroeg. Zijn eerste gele trui siert daar nog altijd het café. Wouter Vrancken en Jacky Mathijssen heb ik in eerste instantie op een professionele manier leren kennen. Door de jaren heen zijn we vrienden geworden. De vele gesprekken worden doorspekt met leuke beelden gevonden in het onuitputtelijke Youtube archief. Als mensen mij vragen om Helden in één zin te omschrijven: Een televisie programma dat niet wordt uitgezonden en dat je éénmalig live kan bijwonen.”

‘Helden’ gaat door op 27 juni om 20 uur in Borgloon, aan De Klappoel. Inkom is gratis.