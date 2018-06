Een Japanse hondenkapper heeft één van zijn klanten in een perfect ronde vorm getrimd. De dwergpoedel schopte het prompt tot Instagram-ster en zijn foto’s en filmpje zijn intussen al tienduizenden keren bekeken.

Toen Japanse Yoriko Hamachiyo in haar hondenkapsalon onlangs de dwergpoedel Sesame over de vloer kreeg, knipte ze het hondje in wat veel weg heeft van een perfecte bol. Ze postte na afloop enkele foto’s en een filmpje van de hond op Instagram, waarna Sesame op slag internetfaam verwierf.

