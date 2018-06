Voor het beste restaurant ter wereld moet je opnieuw in Italië zijn

Het beste restaurant ter wereld, dat is opnieuw Osteria Francescana van chef-kok Massimo Bottura dat in het Italiaanse Modena ligt. In 2016 prijkte het al eens helemaal bovenaan de ranglijst van World’s 50 Best Restaurants. Helaas voor ons land valt in de top vijftig geen Belgisch restaurant te bespeuren.

In Bilboa werden afgelopen nacht de World’s 50 Best Restaurants bekendgemaakt. Dat was vooral goed nieuws voor Massimo Bottura en zijn Osteria Francescana, want voor de tweede keer mag hij ziijn driesterrenrestaurant het beste ter wereld noemen. Bottura serveert een traditionele Italiaanse keuken, maar dan wel in een moderne uitvoering.

"Massimo Bottura mag dan wel een grote persoonlijkheid hebben en veel internationale projecten dragen, zijn Osteria blijft een klein, discreet restaurant. Het biedt een van de beste fine dining-ervaringen ter wereld", klinkt het onder meer in het juryrapport.

De nummer één van vorig jaar, Eleven Madison uit New York, tuimelde naar plaats vier. Plaats twee is voor El Celler de Can Roca in Girona, nummer drie voor Mirazur in het Franse Menton. De top vijf wordt afgesloten door Gaggan in Bangkok, Thailand. De prijs voor World's Best Female Chef ging naar Clare Smyth van Core by Clare Smyth in London.

Geen Belgisch restaurant

Hoewel de top vijftig met 26 restaurants behoorlijk Europees kleurt, valt er geen enkel Belgisch restaurant in te bespeuren. Eerder al raakte bekend dat Hof van Cleve en The Jane waren gezakt in de categorie tussen 50 en 100. Even werd gehoopt dat Hertog Jan wel nog de eerste vijtig zou halen, maar dat bleek dus ijdele hoop.

De top 10:

1. Osteria Francescana in Modena, Italië.

2. El Celler de Can Roca in Girona, Spanje.

3. Mirazur in Menton, Frankrijk.

4. Eleven Madison Park in New York, VS.

5. Gaggan in Bangkok, Thailand.

6. Central in Lima, Peru.

7. Maido in Lima, Peru.

8. Arpège in Parijs, Frankrijk.

9. Mugaritz in San Sebastian, Spanje.

10. Asador Etxebarri in Axpe, Spanje.