Belgische krakers vinden fortuin in oude naaimachine, maar moeten ‘schat’ teruggeven

Ze sliepen op straat of kraakten huizen, maar vonden plots de schat van hun leven in een leegstaande woning: 300.000 cash, verstopt in een naaimachine. Joey D. en Kimberly A. uit Zelzate besloten een deel van het geld uit te delen aan hun oude vrienden. Het koppel riskeert nu een celstraf voor ­witwassen en drugsbezit.