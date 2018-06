Warme zomerdagen voor de boeg… maar nog niet dit weekend

Brussel - In vele streken worden woensdag eerst nog lage wolken verwacht, die plaatselijk hardnekkig kunnen zijn. Na de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Het is daarbij warm met maxima van 21 graden aan zee tot 26 graden in het centrum, zo meldt het KMI.

‘ Avonds is het licht bewolkt. Vannacht neemt de bewolking toe vanaf de Noordzee en op het einde van de nacht valt er soms lichte regen over de noordwestelijke landshelft. Over het zuidoosten blijft het lang licht bewolkt. De minima liggen tussen 11 en 16 graden. De zwakke westenwind wordt stilaan matig. Aan de kust wakkert de matige wind aan naar vrij krachtig tot krachtig uit west ruimend naar noordwest met geleidelijk rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Donderdagochtend is het eerst zwaarbewolkt met soms wat lichte regen of een paar buien. Vanaf de kust verschijnen er snel opklaringen. In het zuidoosten van het land blijft de zwakke regenzone nog enkele uren actief alvorens weg te trekken in de richting van Frankrijk en Duitsland. In de namiddag wordt het overal droog en geleidelijk zonniger. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. Plaatselijk kan er vrij krachtige wind zijn uit noord tot noordwest.

Vrijdag en zaterdag worden meestal droog en wisselend bewolkt, bij maxima rond 19 graden in het centrum. De dagen nadien geven de weerkaarten droog, rustig en zonnig weer aan. Begin volgende week gaat het kwik in stijgende lijn, met dinsdag temperaturen tot 27 graden.