Drie op de vier schoonmakers heeft gezondheidsklachten door het werk

Brussel - Drie op de vier schoonmakers (74 procent) zegt fysieke of psychische klachten te ondervinden ten gevolge van het werk. Dat blijkt uit een peiling van ACV Voeding en Diensten bij ongeveer 500 schoonmakers, naar aanleiding van de Dag van de Schoonmaak vandaag/woensdag. De vakbond pleit ervoor om schoonmaken te erkennen als zwaar beroep.

Vooral fysieke klachten zoals rug- en nekpijn komen bij schoonmakers heel vaak voor, zo blijkt. Van de respondenten had 38 procent al een arbeidsongeval, en in 42 procent van de gevallen was de schoonmaker meer dan een maand arbeidsongeschikt. Schoonmakers van vliegtuigen klagen dan weer over de bijzonder hoge werkdruk. “We moeten elk vliegtuig in een recordtempo schoonmaken”, getuigt Samira, schoonmaakster in Zaventem. “Op papier moet elk type vliegtuig schoongemaakt worden met een bepaald aantal personen, maar in realiteit zijn we nooit met voldoende personeel.”

Gemiddeld geven de bevraagde werknemers aan dat ze zich tot 57,6 jaar in staat voelen om hun huidige job uit te oefenen. “Alle schoonmaakberoepen zijn fysiek zwaar”, zegt Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten. “Daarnaast gaan er heel wat gezondheidsrisico’s gepaard met het beroep. Niet alleen ons onderzoek toont dat aan, uit een recente studie van VUB-sociologe Laura Van den Borre blijkt dat schoonmakers vaker sterven aan longziektes.”

Stalpaert wil dat schoonmaken erkend wordt als zwaar beroep. “Schoonmaken kan je niet volhouden tot je 67ste.” ACV Voeding en Diensten is daarnaast voorstander van een vierdagenweek voor oudere werknemers zonder verlies van inkomen en een uitbreiding van het tijdskrediet, zonder negatieve gevolgen voor het pensioen.

Woensdag staan de meer dan 200.000 poetsvrouwen en -mannen in België in de schijnwerpers. Dit jaar wordt de focus gelegd op een aantal minder bekende schoonmaakberoepen: industriële schoonmaak, schoonmaak van vliegtuigen, treinen en metro’s en afvalophaling.