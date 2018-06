Lotte Walda en Gino Bombrini uit Heerlen waren in de nacht van zondag op maandag getuigen van het fatale ongeluk bij camping B van Pinkpop.

“We zaten gewoon met z’n allen een beetje te drinken en muziek te maken. Lekker chillen. Er was eigenlijk totaal geen aanleiding om op te breken. Opeens keken we elkaar aan. Iets fluisterde ons in dat ...