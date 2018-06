Romelu Lukaku openhartig over jeugd in armoede

brusselRomelu Lukaku (25) vierde maandag zijn eerste goal tegen Panama met een eerbetoon aan zijn mama, Adolphine. De vrouw die hij uit de put van armoede heeft kunnen trekken. Hij praat nu opmerkelijk open over de miserie in zijn jeugd. Hoe hij water bij zijn cornflakes moest doen omdat ze geen melk meer konden betalen. Hoe hij uren in het donker zat omdat de elektriciteit was afgesloten. Omdat hij precies door die miserie de voetballer is geworden die hij vandaag is.