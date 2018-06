HasseltBij de lokale verkiezingen van 14 oktober zullen de inwoners van 28 Limburgse gemeenten – fusiegemeenten Oudsbergen en Pelt tellen we beide maar als één gemeente mee – digitaal kunnen stemmen. In acht gemeenten is dat voor de eerste keer. Samen investeren ze 1,7 miljoen euro in net geen 700 stemcomputers. In veertien gemeenten wordt er nog met potlood en papier gestemd.