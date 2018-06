hasselt Naar schatting 80 procent van de cipiers in de Hasseltse gevangenis heeft dinsdagnamiddag het werk neergelegd. De staking heeft ook gevolgen voor de politie van Limburg Regio Hoofdstad (LHR): zij moesten taken in de gevangenis overnemen, en dat net op de dag dat ze naar hun nieuwe gebouw zouden verhuizen. Dat nieuwe hoofdkwartier ligt nota bene vlak naast de Hasseltse gevangenis.