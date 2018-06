HASSELTDe zomer moet nog beginnen, maar de landbouwsector begint zich nu al zorgen te maken over de aanhoudende droogte. Die begon namelijk al in mei, en houdt nog minstens twee weken aan. “Het is voorlopig nog niet problematisch, maar we zijn er niet gerust in”, zegt de Boerenbond. “Het mag wel eens beginnen regenen.”