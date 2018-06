Al sinds het WK van 1994 in de VS klagen de keepers erover: de WK-bal zwabbert. Ook over de WK-bal van deze editie, de Telstar 18, zijn de doelmannen verdeeld. Nochtans is er nooit zoveel technologie in één bal gestoken, onder meer door Covestro in Antwerpen en Arlanxeo in Geleen. Ligt het aan de bal of aan de doelmannen?