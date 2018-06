Anne Zagré meteen dicht bij limiet EK atletiek bij comeback uit blessure

Anne Zagré heeft bij haar comeback na een hamstringblessure in het Franse Montreuil 13.19 gelopen op de 100 meter horden, goed voor een vijfde plaats. Voor het EK atletiek in Berlijn, van 7 tot 12 augustus, heeft Zagré 13.12 nodig.

Eind april liep Anne Zagré een blessure aan de hamstrings op, en die hield haar langer dan verwacht aan de kant. Ze moest al haar wedstrijden in mei en de eerste helft van juni schrappen, maar in Montreuil toonde ze dinsdag dat het conditieverlies wel meevalt. De winst was er voor Karolina Koleczek in 12.97. Zagré zal de komende weken nog lopen op de Brussels GP (30 juni), het BK (7 en 8 juli), in Luik (18 juli) en in Heusden (21 juli).

Polsstokspringer Arnaud Art, die wel al geplaatst is voor het EK in Berlijn, miste zijn openingshoogte van 5m36 en moest meteen inpakken. De amper 18-jarige Zweed Armand Duplantis won met 5m91, de Fransman Renaud Lavillenie was tweede met 5m86. Tarik Moukrime liep op de 1.500 meter naar 3:39.30. Voor Berlijn heeft hij 3:38.10 nodig.