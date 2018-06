Hoofdrolspeelster Beau Séjour kaapt award voor ‘Beste Actrice’

Actrice Lynn Van Royen (28) is op het Televisiefestival van Monte Carlo bekroond tot ‘Beste Actrice’ voor haar rol in Beau Séjour. Dat maakt productiehuis ‘De Mensen’ bekend via Instagram.

“Fantastisch nieuws uit Monaco”, schrijft het productiehuis op Instagram. De ‘likes’ stromen binnen en ook een.be reageert dat ze “trots” zijn. De 28-jarige actrice, die in Beau Séjour in de rol kroop van Kato, een tienermeisje dat vanuit het hiernamaals haar eigen mysterieuze dood onderzoekt, haalde het van Christine Baranski (The Good Wife, The Big Bang Theory) en Joanne Froggatt (Downton Abbey, Liar).