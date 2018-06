STVV wint slag om De Bruyn

Maandag en dinsdag werden volop testen afgelegd bij Adlon in Diepenbeek, woensdag leidt Marc Brys zijn eerste veldtraining in Sint-Truiden. Om 10 uur komen de STVV’ers het terrein op in de Sint-Jansstraat. Het goede nieuws: de overgang van Alexandre De Bruyn van Lommel is in kannen en kruiken. Het minder goede: de kern is nog lang niet volledig. Wat ook weer niet onverwacht is…