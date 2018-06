Rusland dolt met Egypte en boekt alweer een ruime zege

Het gaat Rusland momenteel voor de wind op het WK in eigen land. De Russen wonnen op de openingsdag al met 5-0 van Saudi-Arabië, op de tweede speeldag kende het ook geen problemen met Egypte. Met Mo Salah in de basis keken de Egyptenaren na een dik uur spelen tegen een 3-0 achterstand aan. Het penaltydoelpunt van Salah was enkel voor de statistieken, Rusland won met 3-1. Het gastland staat zo met anderhalf been in de volgende ronde. Als Saudi-Arabië straks niet wint van Uruguay, is het ook mathematisch zeker.

In de met 0-1 verloren partij tegen Uruguay kwam hij niet van de bank, maar tegen Rusland rekende Egypte wel op volksheld Mo Salah. De Player of the Year uit de Premier League was nu wel 100% fit en moest zijn ploeg op sleeptouw nemen. Rusland begon echter het beste aan de partij en dreigde met afstandsschoten van Golovin en Cheryshev. Egypte herstelde langzamerhand het evenwicht, een gekruld schot van Trezeguet ging maar net naast het doel van Akinfeev. Salah was lang onzichtbaar, maar liet zich in de slotfase van de eerste helft toch opmerken. Net als Trezeguet probeerde hij het vanop afstand, zijn poging miste maar net doel.

De hoop groeide bij Egypte, maar al na twee minuten in de tweede helft kreeg het een ijskoude douche. Doelman El Shenawy bokste een voorzet in de voeten van Golovin. Die miste zijn schot, maar met een knullige tackle werkte Fathy de bal met de knie in eigen doel: 1-0. Rusland met een gelukje op rozen, maar het gaf het gastland veel vertrouwen. Rusland trok ten aanval en rook bloed, Egypte was schijnbaar van slag en moest achteruit.

Walk-over Rusland

Met het uur in zicht verdubbelde Rusland niet onverdiend de voorsprong. Fernandes haalde op rechts de achterlijn, draaide zich voorbij zijn tegenstander en vond Cheryshev. De linksbuiten liet de opgelegde kans niet liggen, schoof het leer onder El Shenawy en zette de 2-0 op het bord.

Egypte was het noorden nu helemaal kwijt en werd overlopen. Amper enkele minuten na de tweede tegengoal stond het al 3-0. Dzyuba controleerde een hoge pass met de borst, zette Gabr in de wind en deed de netten achter El Shenawy een derde keer trillen. Boeken toe voor Egypte, de Russische fans wisten met hun vreugde geen blijf. Voor het WK geloofde niemand in een goed toernooi van het gastland, maar na iets meer dan 150 minuten voetbal hadden de Russen er al wel 8 in het mandje gelegd, evenveel als de voorbije twee WK’s samen.

Pas na die derde treffer leek Egypte wakker geschud te zijn, Trezeguet schoof de bal net naast de paal en Said probeerde het vanop zo’n 30 meter. Dan werd plots Salah foutief afgestopt door Zobnin. De ref gaf een vrije trap, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Het was uiteraard Salah zelf die zich achter de bal zette en die kurkdroog omzette: 3-1. Opmerkelijk; de strafschop van Salah was het eerste schot op doel dat Rusland tegen kreeg.

Er sloop even wat twijfel in de Russische gelederen, maar wie een slotoffensief van Egypte verwachtte was er toch aan voor de moeite.