Nieuwe reiswet gaat in op 1 juli: dit verandert er

Brussel - Wie na 1 juli een reis boekt, krijgt daarbij een betere juridische bescherming. Een reis kan gemakkelijker wordt geannuleerd, wijzigingen kunnen niet langer zonder toestemming van de reiziger en als u beslist om thuis te blijven, dan kan de reis gewoon aan iemand anders worden doorgegeven. “De nieuwe reiswet maakt het leven stukken eenvoudiger voor reizigers”, aldus Wouter Vanderheere van het financiële vergelijkingsplatform TopCompare.be.

Alleen voor pakketreizen

De nieuwe reiswet vervangt een wet die dateert van 1994. Die was aan vervanging toe. Vroeger stapten we naar een reisbureau als we een reis wilden boeken, vandaag boekt driekwart ...