Jongeman komt om onder bus uit Lommel: “Dagelijks migranten die zich onder onze bussen verstoppen”

Brussel / Lommel -

In Brussel is in de nacht van maandag op dinsdag een 20-jarige migrant uit Guinee om het leven gekomen die zich onder een bus had verstopt. De bus werd bestuurd door een chauffeur van het Lommelse Staf Cars, in onderaanneming van FlixBus. De chauffeurs van Staf Cars krijgen in Brussel dagelijks af te rekenen met migranten die met hun bus hopen mee te ‘liften’ richting Verenigd Koninkrijk. “Het is dweilen met de kraan open”, zegt zaakvoerder Paul Cremers.