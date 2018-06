Flamboyante Maaslander bij beste interieurdesigners ter wereld: “Toen Mick Jagger belde liet ik mijn eten staan”

Antwerpen / Dilsen-Stokkem -

Gert Voorjans (56) stamt uit een geslacht van meubelmakers uit het Limburgse Stokkem. Kenners rangschikken deze flamboyante Maaslander bij de beste interieurdesigners in de wereld. Dries Van Noten is al 20 jaar vaste klant en Mick Jagger gaf hem de vrije hand om zijn huis van 600 m² in Londen aan te kleden.