Vier Belgische basketbalploegen doen volgend seizoen mee in Europa

Brussel - BC Oostende, Antwerp Giants, Spirou Charleroi en Bergen-Henegouwen hebben zich ingeschreven om volgend seizoen deel te nemen aan de Europese basketbalcompetities voor mannenteams. Dat maakte de Belgische Pro Basketball League dinsdag bekend.

Oostende kroonde zich vorige week voor de negende opeenvolgende keer tot landskampioen en start net als vorig seizoen in de Champions League. De Europese campagne van de kustploeg eindigde in de zestiende finales. Vicekampioen Antwerp hoopt zich via de tweede van drie voorrondes te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Charleroi moet hopen op een uitnodiging voor de eerste voorronde. Krijgt “le Spirou” die niet, speelt Charleroi net als Bergen-Henegouwen de kwalificaties voor de FIBA Europe Cup.

Bij de vrouwen neemt Castors Braine als landskampioen voor de derde keer deel aan de EuroLeague. Bekerwinnaar Namen, vicekampioen Sint-Katelijne-Waver en Luik zullen in de EuroCup aantreden.

De FIBA voert de lotingen voor de Europese competities uit op 5 juli in München.