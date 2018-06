Ze was razend toen de vrouwenploeg van Anderlecht leek opgedoekt te worden, nu trekt Red Flame Zeler naar PSV

Belgiës recordinternational Aline Zeler zet haar indrukwekkende carrière voort in het buitenland bij PSV Eindhoven. Dat kondigde de Lampenclub dinsdag aan. De verdedigster trekt na een jaar de deur al dicht bij landskampioen RSCA Ladies.

De 35-jarige Zeler speelde in het verleden achtereenvolgens voor Standard (2004-2006), Anderlecht (2006-2009), STVV (2009-2010), opnieuw Standard (2010-2017) en opnieuw Anderlecht (2017-2018). Op haar palmares staan negen landstitels, waarvan acht behaald werden met de Rouches. Vorig jaar groeide de ervaren verdedigster uit tot een sleutelspeelster bij RSCA Ladies. Zeler hielp paars-wit aan de eerste landstitel in 20 jaar tijd, de negende op rij al voor Zeler. Bij PSV kiest de Red Flame voor haar eerste buitenlandse avontuur. Zeler tekende in Eindhoven een contract voor een seizoen. PSV eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plaats in de Eredivisie voor vrouwenteams.

“Ik ben verheugd met deze stap”, zei Zeler aan PSV TV. “In het verleden ben ik onder de indruk geraakt van het Nederlandse spel, dat altijd vol op de aanval gericht is. Het is mooi om dat type voetbal te spelen. Ik hoop dat ik PSV met mijn ervaring dichter bij een prijs kan brengen.”

Begin mei zorgde Belgiës recordinternational met 105 caps voor een kleine schokgolf in het Belgisch vrouwenvoetbal. Ze kondigde zelf aan dat Marc Coucke van plan was de vrouwenploeg van Anderlecht op te doeken. “Totaal geen respect.” Daarmee sprak ze evenwel voor haar beurt. Intussen maakte Coucke bekend dat RSCA Ladies blijft voortbestaan met een budget van 450.000 euro per jaar. “Dat is het grootste budget van het hele land”, aldus de voorzitter op zijn beleidsverklaring in mei.