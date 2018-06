Slecht nieuws voor Tunesië: schouderblessure betekent einde van WK voor doelman

De doelman van Tunesië, Mouez Hassen, zal zaterdag niet in het doel staan tegen de Rode Duivels. Hij zal niet meer in actie komen op het WK door een schouderblessure die hij opliep in de wedstrijd tegen Engeland. Dat heeft ploegarts Souhil Chamli dinsdag bevestigd.

De 23-jarige Hassen moest tegen de Three Lions na een kwartier worden gewisseld met een pijnlijke linkerschouder. Hij verliet in tranen het veld, waarna Farouk Ben Mustapha zijn plaats innam. Nu bevestigt de ploegarts in een video op de Facebook-pagina van het Tunesische team dat het om een ernstige blessure gaat.

Wellicht zal Farouk Ben Mustapha in doel staan tegen België en Panama.

