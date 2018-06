David Goffin niet voorbij titelverdediger Feliciano Lopez op Queen’s

David Goffin (ATP-9) heeft zich dinsdag niet voor de achtste finales van het ATP-toernooi van Queen’s (1.983.595 euro) kunnen plaatsen. De 27-jarige Luikenaar, vierde reekshoofd op het Londense gras, moest in 1 uur en 49 minuten met 6-3, 6-7 (7/9) en 6-3 de duimen leggen voor de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP-37).

Lopez verdedigt zijn titel in Queen’s. De 36-jarige Spanjaard is een echte grasspecialist. Ook zijn twee eindzeges in Eastbourne (2013 en 2014) bewijzen dat. Op Wimbledon schopte hij het drie keer tot de kwartfinales.

Goffin had telkens aan het langste eind getrokken in drie eerdere duels, maar die werden op gravel of hardcourt uitgevochten.