Beringen / Tessenderlo - Bij Chevron International zijn dinsdagochtend vier medewerkers bevangen geraakt door een zoutzuurlek. Dat bevestigt buurbedrijf Vynova, waar dinsdag ook een grote wolk ontsnapt was.

“De wolk van vanmorgen die afkomstig was van de fabriek Vynova was onschadelijk”, zegt site manager Dimitri Wouters. Een uur voor die onschadelijke wolk was er ook een zoutzuurlek ...