Truckchauffeur die stilstaande ambulance zelf verplaatste: “Ik vind niet dat ik iets fout gedaan heb”

De vrachtwagenbestuurder die maandagavond in Antwerpen zelf een ziekenwagen verplaatste terwijl de ambulanciers binnen bezig waren met een patiënt, zegt dat hij helemaal geen kwade bedoelingen had. “Ik vind niet dat ik iets fouts gedaan heb.”

Een vrachtwagenbestuurder die maandagavond in Antwerpen geblokkeerd werd door een ambulance, verplaatste de ziekenwagen dan maar zelf. De zaakvoerder van het ambulancebedrijf plaatste een door buurtbewoners gemaakt filmpje van het incident op sociale media om zijn onvrede over het feit.

Frederik Pennemans, de bestuurder van de vrachtwagen, is zich nochtans van geen kwaad bewust. “Toen ik de straat in gereden kwam, stond ik plots geblokkeerd door de ambulance. Ik ben zeker niet direct uitgestapt. Ik heb even gewacht. Toen ik hoorde dat de ambulanciers nog wat werk hadden met de patiënt en er achter mij druk werd geclaxoneerd door andere chauffeurs die vast kwamen te zitten, ben ik uitgestapt en heb ik die ziekenwagen verplaatst. Een paar meter maar.”

“Zou ik dat opnieuw doen? Ik weet het niet. Maar ik vind niet dat ik iets fout heb gedaan. Ik vond het trouwens vreemd dat die wagen gewoon open stond. Met de sleutels op het contact. Iemand met slechte bedoelingen zou er zo maar aan de haal kunnen mee gaan”, zegt Pennemans die nog niets van de politie heeft gehoord.

Klacht indienen

Het incident gebeurde maandagavond omstreeks 21.00 uur in de Augustijnenstraat. Volgens het ambulancebedrijf stond de ziekenwagen slechts enkele minuten midden op de weg. “We laten een ambulance vaak draaien omdat we niet vooraf weten hoe ernstig een oproep is: elke seconde kan belangrijk zijn, dus willen we meteen weer kunnen vertrekken”, zegt zaakvoerder Kris Verbeeck.

Dat een vrachtwagenbestuurder die niet kon passeren dan maar zelf de ambulance verplaatste naar een positie aan de kant van de weg tussen twee voertuigen, zodat nota bene de achterdeuren niet open konden, noemt Verbeeck “ongehoord”. Het zou de eerste keer zijn dat het bedrijf zoiets overkomt, al merken ze naar eigen zeggen dat chauffeurs in het verkeer steeds minder respect tonen voor ambulances en andere prioritaire voertuigen. Verbeeck gaat nu samen met zijn advocaat bekijken hoe er een klacht ingediend kan worden tegen de bestuurder.

Ambulance op slot?

Bij de dienst 100 van de Brusselse brandweer worden ambulanciers gevraagd om hun ziekenwagens zo vaak mogelijk op slot te doen tijdens interventies. Zeker wanneer ze in een woning bezig zijn. “Maar dat kan niet altijd omdat we meestal snel moeten handelen”, klinkt het.

De overheid heeft alle ambulancediensten en brandweerkorpsen in ons land in een recent verleden nog gevraagd om personeel te vragen dat ze ziekenwagens best afsluiten tijdens interventies. Aanleiding waren geruchten dat terroristen plannen hadden om aanslagen te plegen met ziekenwagens.

Een wagen niet onafgesloten en met de sleutels op het contact achterlaten op de openbare weg is in principe zelfs strafbaar. “Maar alles moet in de juiste context gezien worden natuurlijk. Ik denk niet dat er ooit al een ambulancier beboet is geweest omdat hij zijn auto niet op slot had gedaan terwijl hij iemand aan het reanimeren was”, klinkt het bij de Brusselse politie.