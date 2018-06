Neos op uitstap naar De Biesbosch

Peer - Als laatste uitstap van het werkjaar ging Neos Peer op 15 juni naar het Nationaal Park De Biesbosch in Nederland. In één woord: “Indrukwekkend”.

Nationaal Park De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste zoetwatergetijden-gebied van Europa. Vroeger stonden arbeid en landbouw voor velen centraal in De Biesbosch: biezen snijden, riet snijden, landbouw. Vandaag is natuur en recreatie het belangrijkste.

Een fluisterboot (elektrisch aangedreven) nam de Neos-leden mee door de ondoordringbare gedeelten van de Biesbosch. Daar waar de natuur nog heer en meester is, konden wij de plekken zien, die normaal gesproken ongezien zouden blijven. Je komt langs wilgenbossen, weilanden, begroeide oevers en beverburchten. De bever is de meest beroemde Biesboschbewoner. Je ziet en hoort er allerlei soorten vogels: eenden, ganzen, zwanen en allerlei zang- en roofvogels.

Na de middaglunch brachten we een bezoek aan het Biesbosch Museum. Het museum laat vooral zien op welke wijze de mens vanaf het ontstaan tot op heden zijn brood in het gebied verdiende en door zijn handelen het uiterlijk van de Biesbosch heeft bepaald.

Terwijl de meest frisse neos-leden nog een kleine wandeling maakten gingen de andere nog even nagenieten op het buitenterras aan het water met een koffie, hollands biertje of wijntje.

De prachtige dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd.