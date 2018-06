Populair festival in Amsterdam lanceert naaktzone “voor ultieme vrijheid”

Het was al een graag bezocht festival voor nudisten omdat die er ongestoord mochten rondlopen in het publiek, maar dit jaar krijgt Milkshake in Amsterdam een ‘nude area’ waar je alleen naakt naar binnen mag.

Het populaire Milkshake festival in Amsterdam krijgt dit jaar een naaktzone voor wie het festival in ultieme vrijheid wil beleven, maar dat niet tussen geklede mensen wil doen. Het was bezoekers de voorbije jaren namelijk ook al toegestaan zich naakt over het festivalterrein te begeven, maar een apart gebied op het festival was er nog niet.

Foto: Hollandse Hoogte / Amaury Miller

Wie in de speciale naaktzone binnen wil, moet zich volledig uitkleden en kan zijn kleren en andere spullen achterlaten in de daarvoor bestemde lockers. In de naaktzone is er entertainment voorzien in de vorm van naakte yoga, petanque, twister, badminton, volleybal en bodypaint.

“We vinden het elk jaar geweldig om onze gasten positief te prikkelen en een nieuwe ervaring te geven waarin de mensen zichzelf kunnen ontwikkelen”, aldus organisatrice Marieke Samallo. Het festival gaat prat op zijn sfeer waarin “niets moet, alles mag” en wil benadrukken dat entertainment, muziek- en kledingkeuze niets met seksualiteit te maken heeft. Het vindt elk jaar eind juli plaats in Amsterdam.

Foto: Hollandse Hoogte / Rink Hof

