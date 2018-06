Koningin Máxima over dood van haar zus: "Inés was ziek en kon niet genezen"

Inés, de jongste zus van de Nederlandse koningin Máxima, heeft op 6 juni op 33-jarige leeftijd een einde gemaakt aan haar leven. Koningin Máxima sprak voor het eerst over het verlies tijdens een bezoek een het UMCG Protonentherapiecentrum.

"Inés was ziek en kon niet genezen", zei de koningin in Groningen. "Onze enige troost is dat ze nu rust heeft gevonden", zei Máxima na afloop van het bezoek met tranen in haar ogen.

De koningin bedankte de Nederlandse media voor het respect dat ze hebben getoond en zei het fijn te vinden weer aan het werk te zijn. Ze was ook dankbaar voor het medeleven dat de familie ontving na de dood van Inés.

Het bezoek aan het UMCG Protonentherapiecentrum in Groningen is haar eerste publieke optreden sinds 6 juni. Ze zou het centrum op 8 juni officieel openen, maar zegde af vanwege de dood van Inés.

"Vandaag ben ik weer aan het werk gegaan na een moeilijke tijd. Ik ben eigenlijk blij dat ik dit bezoek heb kunnen doen omdat het zoveel betekent voor mensen met kanker. Mensen die ziek zijn, maar toch met hoop op genezing", zei een zichtbaar geëmotioneerde Máxima, die haar tekst had opgeschreven.

"Mijn kleine, lieve, begaafde zusje Inés was ook ziek. Zij kon geen vreugde vinden en ze kon niet genezen. Ik wil echt mijn heel grote dank uitspreken voor de talloze brieven, berichten en blijken van medeleven. Het heeft ons echt geholpen. Dank, dank", zei de koningin.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.