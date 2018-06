KRC Genk heeft vanmiddag het 18-jarige Roemeense toptalent Vladimir Screciu vastgelegd. De polyvalente verdediger/middenvelder van Universitea Craiova legde zijn medische testen af en zette zijn kribbel onder een contract voor drie (+1) seizoenen.

Screciu speelde op zijn 18de al 38 wedstrijden in de Roemeense eerste klasse en is belofteninternational (U21). Het is een sierlijke voetballer, die ...