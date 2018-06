Dove hond met staar achtergelaten tussen struiken nabij Belgische grens

Een bijzonder droevig tafereel bij een tankstation in Born, dicht bij de grens met Dilsen-Stokkem. Een dove en slechtziende hond was er vastgebonden achtergelaten. Het beestje werd maandagavond gevonden bij het Esso-tankstation, in een donkere straat tussen de struiken. Volgens dierenorganisatie Needy Dogs was hij daar achtergelaten “om dood te gaan”. Een dierenarts kon niet anders dan hem in te laten slapen.

Volgens Sandra Deumens van dierenwelzijnsorganisatie Needy Dogs reageerde de hond niet op geluiden en leed hij aan staar. “Wat misschien nog het ergst is, is dat we talloze open wonden in zijn nek zagen. Het leek alsof hij een lange tijd een prikband om had gehad.’’ Vanwege de slechte toestand van de hond, heeft de dierenarts besloten hem in te laten slapen.

De politie zoekt nog naar de dader. Dat wordt volgens Deumens een lastige klus, omdat de hond niet gechipt was. “Maar we hopen dat mensen ons helpen met de zoektocht. Hier kan de dader niet mee wegkomen.’’

Needy Dogs doet een oproep aan hondenbezitters om hun dieren niet zomaar ergens achter te laten, maar naar het asiel te brengen als ze geen andere optie zien. “Mensen die de hond kwijt willen omdat ze er niet meer voor kunnen zorgen of gewoon er vanaf willen, breng zo’n beestje naar het asiel. Je hebt een hond aangeschaft, dus doe er wat voor en heb er wat voor over!”