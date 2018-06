Even paniek rond Neymar: Braziliaanse vedette moet training geblesseerd verlaten

Neymar heeft de training van de Brazilianen dinsdag in Sotsji moeten stopzetten. Het goudhaantje van de vijfvoudige wereldkampioen klaagde over pijn aan de rechterenkel. De wedstrijd tegen Costa Rica zou echter niet in gevaar komen.

Volgens een woordvoerder van de Seleçao had Neymar nog last van de trappen die hij in de openingswedstrijd tegen Zwitserland (1-1) incasseerde. De pijn zou niets te maken hebben met de gebroken (rechter)voet waarvoor hij in maart onder het mes ging. “Morgen traint hij gewoon mee”, bevestigde de woordvoerder.

Dat de PSG-ster na maanden revalidatie (nog) niet topfit is, gaf ook de Braziliaanse coach Tite onlangs toe. Toch stelde hij Neymar zondag 90 minuten op tegen de Zwitsers. De Braziliaanse nummer 10 leverde een bleke partij af.

Vrijdag speelt Brazilië zijn tweede wedstrijd in groep E tegen Costa Rica. Op 27 juni wacht Servië.

URGENTE! Em Sochi, Neymar sente e deixa o treino da Seleção mancando nesta terça-feira (19). Confira o momento! #Copa2018 pic.twitter.com/ZNRboOu4Hf — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 19 juni 2018

