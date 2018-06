Daar komt de zomer: zo straal je op élke bestemming

Deze week begint de zomer. Of je nu op vakantie gaat of niet: met deze spulletjes voor je huid, haar, in je reiskoffer of die van de auto ben je klaar voor het mooie weer dat het seizoen in petto heeft.

Verwennerij voor de huid

Zwoele temperaturen, dat vraagt om een goed beschermde huid. Ook hydratatie en nazorg is belangrijk. Een zonnecrème, aftersun en verfrissende spray in de buurt zijn altijd handig.

Hydraterende CC crème met rozen - Decléor - 39,50 euro / Divine legs - Caudalie - 28,20 euro - Verbena icy body gel - L’Occitane en Provence - 26 euro / nude fond de teint met zonnefilter - Annayaké - 46,75 euro / hydraterende spray - jane iredale - 29,90 euro / scrubsokken - Starskin - 12,90 euro / afersun - Weleda - 14,99 euro / verfrissende doekjes - 4711 - 3,29 euro bij Di

Gezond zomerhaar

Naast de huid heeft ook ons haar bescherming nodig tegen de zon, anders krijg je snel droge, kapotte lokken. Van een herstellend masker tot een shampoo na een dagje in mooi weer: geef ze de komende maanden maar een plekje in de badkamer.

Moroccanoil - Beach wave mousse - 30,90 euro / Ultimate Reset Masker - Shu Uemura - 62,5 euro / Baume Miracle - Aura Botanica - 30,50 euro / keratinemasker om kapot haar te herstellen - Rene Furterer - 31,90 euro / hydraterende spray voor huid en haar - Pascaud - 29,90 euro / after sun shampoo - L’Oréal Professionnel - 18,20 euro / reflecterende spray op oliebasis - Redken - 33 euro

Beauty op je bestemming

De zomer is het perfecte excuus om je make-up en parfumcollectie uit te breiden met frisse producten. Of wat dacht je van een sensueel geurtje voor op zwoele zomeravonden. Plonsen in het water? Dan is een waterproof mascara geen overbodige luxe.

Bella - Nina Ricci - 54,54 euro (30 ml) / oogschaduwpalet Beached - Urban Decay - 38,90 euro / Si - Giorgio Armani - 69 euro (30 ml) / Black Opium - Yves Saint Laurent - 99,50 euro / Narciso Rouge - Narciso Rodriguez - 55,90 euro (30 ml) / nagellak Hemingway Daiquiri - Close Brussels - 9,90 euro / waterproof mascara - L’Oré&l Paris - 14,99 euro / oogschaduwpallet Lemonade Craze - Maybelline - 17,99 euro / lipserum - Helena Rubinstein - 60 euro /Iris Noble - Aqua di Parma - 102 euro (50 ml)

Hip in en rond het zwembad

Bikini check? Zomerjurk ook? Dan wil je misschien nog vrolijke accessoires om je staycation of vacation look compleet te maken. In de mode: ananassen, eenhoorns, citrusvruchten en een beetje nostalgie met zonnekleppen en polaroids.

Zonneklep - Dior - 300 euro / oorbellen ananas - & Other Stories - 29 euro / draagbaar strandlaken - H&M - 17,99 euro / fotocamera - Instax - 139 euro / doorzichtige clutch Sunylife - A.S Adventure - 15,95 euro / slippers - Ted Baker - 80 euro / nekkussen - Hema - 8,50 euro

Lees ook: In stijl op het strand en aan het zwembad: vijf badmodetrends voor deze zomer